Бывшего челябинского замминистра экологии осудили на три года за превышение полномочий

Виталий Безруков продемонстрировал жителям региона посещение территории промышленного предприятия как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласовав ее с представителями компании и не имея на это полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Калининский районный суд Челябинска в понедельник огласил приговор бывшему заместителю министра экологии Челябинской области Виталию Безрукову по делу о превышении должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Сегодня [10 июля] в Калининском районном суде Челябинска оглашен приговор по уголовному уделу в отношении бывшего заместителя министра экологии региона. Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении пресс-центра.

В пресс-центре пояснили, что преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по региону, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, расследованного по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

По данным прокуратуры, Безруков в августе 2020 года, выходя за пределы своих должностных полномочий, продемонстрировал жителям региона посещение территории промышленного предприятия как проведенную им лично внеплановую выездную проверку в период действия режима неблагоприятных метеорологических условий, не согласованную с представителями предприятия. При этом он не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора, а также фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы.

2 августа 2022 года Безруков сообщил ТАСС, что подал жалобы по уголовному делу, считает его незаконным.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных примесей в атмосферном воздухе.