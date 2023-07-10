В Югре площадь природных пожаров снизилась за сутки на 1 тыс. га

По последним данным, в ХМАО горит 9,9 тыс. га леса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки снизилась на 10% или 1 тыс. га. Специалисты тушат 23 природных пожара на общей площади около 9,9 тыс. га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона в понедельник.

"На утро 10 июля в Югре действуют 2 ландшафтных пожара на площади 329 га и 21 лесной пожар на общей площади 9 599,8 га. В тушении задействованы 448 работников Авиалесоохарны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника", - говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 145 ландшафтных пожаров на площади 24 092,03 га, 335 лесных пожаров на площади 34 247,74 га и 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территориях на площади 525 га.

9 июля в регионе велось тушение 35 природных пожаров на общей площади около 11 тыс. га, в том числе 30 лесных на 10 300,47 га и 5 ландшафтных на 760,2 га. Власти региона ввели 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Кроме того, на всей территории Югры введен режим ЧС из-за лесных пожаров.