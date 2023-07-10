В Подмосковье более чем на полчаса задержался поезд-экспресс из-за самочувствия пассажира

Состав сделал незапланированную остановку на станции "Быково" в Раменском районе области

БЫКОВО /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Более чем на полчаса задержался в пути утренний экспресс, следующий из Голутвина (город Коломна) до Казанского вокзала столицы из-за самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, находящийся в поезде.

Состав, следовавший графиком, сделал около 08:00 незапланированную остановку на станции "Быково", что в Раменском районе Подмосковья, где затем находился более получаса. "Ждем "скорую помощь", человеку плохо, как только врачи приедут, поезд проследует далее", - несколько раз объявил по громкой связи в вагонах машинист экспресса. В итоге около 08:33 состав продолжил движение.