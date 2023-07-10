Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды

На Кубани действует штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, соединяющая территории Краснодарского края и Крыма, временно не функционирует из-за непогоды, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в понедельник.

"Керченская переправа в данный момент не функционирует в связи с погодными условиями", - говорится в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, оно действует до 10 июля включительно.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря 2022 года. О снятии ограничений объявят дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по Крымскому мосту в обе стороны осуществляется в штатном режиме.