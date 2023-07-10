В поселке Мирный на Кубани после сильных дождей подтопило почти 200 домов и дворов

К ликвидации последствий непогоды привлекли 162 человека и 55 единиц техники от МЧС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество подтопленных придомовых территорий и домов в поселке Мирный в Краснодарском крае увеличилось до 192, в пунктах временного размещения находятся почти 70 человек, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе сообщали о подтоплении около 150 домов и дворов и размещении в ПВР 54 человек.

"В настоящее время остаются подтопленными 192 придомовые территории и домовладения. В пунктах временного размещения находятся 66 человек, в том числе 18 детей. Для откачки воды применяется спецтехника МЧС России. По запросам продолжается эвакуация людей из подтопленных зданий", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к ликвидации последствий непогоды привлекли 162 человека и 55 единиц техники. "В течение дня продолжит свое действие штормовое предупреждение на территории Сочи. Ожидаются сильные дожди, гроза, град, сильный ветер (до 23 м/с), формирование смерчей. Возможны сходы селей и оползней, подъем уровня воды в реках", - добавили в ведомстве. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ночь на 10 июля в результате ливня в поселке Мирный федеральной территории Сириус частично подтопило 13 улиц. Отмечалось, что проводится эвакуация.