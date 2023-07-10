Число госпитализированных из-за разрушения Каховской ГЭС превысило 150

В основном госпитализируют с переохлаждением

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Число госпитализированных, в основном с переохлаждением, из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до 152. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в медицинских службах.

"В настоящее время госпитализированы 152 человека, в основном с переохлаждением", - сказал собеседник агентства.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный экологический ущерб, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. По информации экстренных служб, погибли 53 человека.