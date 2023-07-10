Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Орловской области

По данным пресс-службы Московской железной дороги, происшествие не повлияло на движение поездов

ТАСС, 10 июля. Неустановленные лица подожгли релейный шкаф рядом с железнодорожными путями на перегоне Орел-Саханская Орловской области вечером 9 июля, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги.

"9 июля примерно в 22:30 на перегоне Орел-Саханская Орловской области посторонними лицами был совершен поджог релейного шкафа", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что на движение поездов ситуация не повлияла, расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. "Вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта - уголовно наказуемое преступление", - подчеркнули в пресс-службе.