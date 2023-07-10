В Югре при опрокидывании автомобиля в кювет погиб один человек

Пострадали трое

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Иномарка опрокинулась при съезде в кювет на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Югре в понедельник.

"На 111-м км автодороги "Иртыш" в Ханты-Мансийском районе Югры в автоаварии травмированы водитель иномарки и два его пассажира, еще один пассажир скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 34-летний водитель Subaru съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. По предварительным данным, у водителя имелись признаки опьянения.