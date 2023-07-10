Мужчина, повредивший фотографии на выставке ко Дню Победы в Красноярске, возместил ущерб

Житель Боготола заплатил 88 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Житель Боготола, повредивший в Красноярске фотографии на выставке в честь Дня Победы, возместил причиненный им ущерб. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Мужчина признал вину и возместил 88 тыс. рублей вреда. Прокуратура передала его дело в суд. В качестве наказания по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, т.е. порча имущества в общественных местах) его ждут исправительные работы", - сообщили в ведомстве.

По информации прокуратуры, рабочие устанавливали фотопанно на улице Дзержинского в центре Красноярска. На 32 картинах были изображены эпизоды боевых действий, памятные события и символы воинской славы. Нетрезвый 43-летний мужчина активно интересовался содержанием выставки, общался с монтажниками. Ночью он вернулся, сорвал и истоптал фотографии. Выставку оперативно восстановили. По факту вандализма (ст. 214 УК РФ) Следственный комитет возбудил уголовное дело.