В Подмосковье пограничники изъяли у контрабандистов 310 лап медведя и скелет тигра

У задержанных также изъяли более 1,7 тонн краба

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пограничники ФСБ изъяли в Подмосковье 310 лап медведя, 1,7 тонны краба и скелет тигра, которые контрабандисты планировали вывезти в одну из стран Ближнего Востока. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Московской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержаны двое лиц, у которых изъято более 1,7 тонн краба в живом и варено-мороженом виде без документов, подтверждающих законность его происхождения, предварительной стоимостью порядка 4 млн рублей. В ходе дальнейшего осмотра также обнаружено 79 рогов сайгака, 310 лап медведя, около 10 кг пантов марала и, предположительно, скелет тигра", - сообщили в ЦОС.

Изъятые водные биоресурсы и дериваты переданы в Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства. В отношении задержанных принимается решение о привлечении к ответственности.