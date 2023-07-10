После массового ДТП в Оренбуржье госпитализировали пожилую женщину

Столкнулись четыре автомобиля

ТАСС, 10 июля. На федеральной дороге "М5 Урал" в районе села Нежинка в Оренбургской области столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадала женщина 79 лет. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

"В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 12-м км автодороги "М5 Урал" в районе села Нежинка с участием четырех автомобилей. В результате ДТП 79-летняя женщина - пассажир автомобиля Chery Tiggo - с травмой госпитализирована", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 40-летний водитель автомобиля Datsun on-DO не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Chery Tiggo под управлением 44-летней женщины-водителя и столкнулся с ним. После чего Chery Tiggo наехал на движущийся впереди автомобиль Lada Kalina под управлением 44-летней женщины. Она в свою очередь столкнулась со Skoda Rapid под управлением 33-летней женщины-водителя, которая остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом для пропуска пешеходов.