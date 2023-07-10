В Челябинске произошел пожар в двух рядом стоящих частных домах

Спасатели обнаружили тела двух человек

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели в Челябинске обнаружили тела мужчины и женщины при тушении пожара на улице Тургоякской, где ночью в понедельник горели два рядом стоящих частных дома. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре Главного управления МЧС России по Челябинской области.

"В ночное время сотрудники челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара на улице Тургоякской, где горели два жилых частных дома (плотная застройка, позднее обнаружение и сообщение о пожаре). В процессе разбора [завалов] обнаружены два погибших - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области сообщили журналистам, что по факту обнаружения тел проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.