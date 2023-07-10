Полицейские в ЛНР обнаружили более 1,4 тыс. патронов на бывших позициях ВСУ

По данным МВД по ЛНР, в Золотом-3 украинские военные размещали технику, склады с боеприпасами и оборонительные позиции

ЛУГАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили свыше 1,4 тыс. патронов различного калибра на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Золотое-3. Об этом сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".

"В населенном пункте Золотое-3 Луганской Народной Республики обнаружен схрон с боеприпасами. <…> Из тайника стражи правопорядка изъяли 58 выстрелов ВОГ-17, 26 выстрелов ПГ-7, 26 выстрелов ПГ-9, выстрел ПТРК Корнет, выстрел ПТРК Метис, 3 снаряда 30-го калибра, 960 патронов калибра 12,7 мм, 440 патронов калибра 7,62 мм, 6 патронов калибра 7,62 мм к автомату АК-74", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Золотом-3 украинские военные размещали технику, склады с боеприпасами и оборонительные позиции. Огневые точки ВСУ оборудовали как можно ближе к гражданской инфраструктуре, прикрываясь мирным населением. "По словам жителей Золотое-3, на месте обнаружения боеприпасов находился блокпост вооруженных формирований Украины", - отметили в МВД.