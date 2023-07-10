10 июля, 07:44

В Абхазии три района остались без света из-за аварии

Повреждена ВЛ-220 Очамчыра

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. Три западных района Абхазии остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщила пресс-служба "Черноморэнерго" в понедельник.

"Повреждена ВЛ-220 Очамчыра. Без подачи электроэнергии остались Гудаутский, Гагрский и часть Сухумского района. В г. Сухум по аварийной схеме запитаны три подстанции, остальные пока остаются без напряжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работают аварийные службы.

В воскресенье на Гагрский район обрушились сильные ливни, приведшие к подтопления улиц и домов. Ливни прошли и в Восточной Абхазии, подтопив дома в ряде сел Очамчырского района.

Как сообщила пресс-служба президента, Аслан Бжания в понедельник едет с инспекционной поездкой в Гагрский район по месту ЧС. 

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