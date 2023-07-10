В районах Сочи ввели режим ЧС из-за непогоды

Число размещенных в ПВР возросло до 240 человек

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Порядка 240 человек находятся в пунктах временного размещения из-за непогоды в Сочи, мониторинговые группы приступили к обходу подтопленных территорий для фиксации ущерба. В пострадавших от непогоды районах локально вводится режим чрезвычайной ситуации, об этом мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в Telegram-канале.

"Сейчас 240 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все - жители Сириуса, оказываем все необходимое содействие. В пострадавших районах вводим режим ЧС. Мониторинговые группы после инструктажа приступили к обходам территорий. Из-за залповых ливней пострадало порядка 200 домовладений, нужно понять, какая именно людям нужна помощь", - говорится в сообщении мэра Сочи.

В Сириусе развернут оперативный штаб. По данным пресс-службы мэрии Сочи, режим ЧС муниципального характера вводится на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус.

В пресс-службе федеральной территории Сириус, в свою очередь, уточнили, что эвакуированных размещают, в том числе, в гостиницах сети "Сириус", среди эвакуированных как местные жители, так и туристы.

Ранее сообщалось, что в ПВР по состоянию на утро 10 июля, по данным краевого главка МЧС, находились более 60 человек.

Ранее в крае объявили штормовое предупреждение, оно действует до 10 июля включительно. В Сочи дожди идут третий день.