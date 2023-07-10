10 июля, 07:36

В Нижневартовске проверят все торговые центры из-за сообщения с угрозой

В городе эвакуировали, в частности, ТЦ "Подсолнух", "Европа-Сити" и "Югра-Молл"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Сообщение с угрозами для клиентов торговых центров в Нижневартовске поступило в понедельник утром. Посетителей и сотрудников эвакуировали, ведется обследование зданий, сообщили ТАСС в экстренных службах Югры в понедельник.

"В понедельник поступило сообщение с угрозами для посетителей торговых центров Нижневартовска. Из-за него сейчас проводятся проверочные мероприятия во всех ТЦ города. На месте находятся представители силовых служб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуировали, в частности, ТЦ "Подсолнух", "Европа-Сити" и "Югра-Молл". Организовали проверку зданий на наличие опасных предметов и возможной угрозы. 

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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