Приграничный поселок в Курской области частично обесточен из-за обстрела со стороны ВСУ

По данным главы региона Романа Старовойта, также повреждения получили около 10 домов

КУРСК, 10 июля. /ТАСС/. Приграничный поселок Теткино в Курской области частично остался без электроснабжения в понедельник утром в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Поселок Теткино сегодня утром подвергся обстрелу со стороны Украины. Всего насчитали восемь прилетов. Пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи часть поселка обесточена", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения при безопасной обстановке в населенном пункте. По информации главы региона, в результате обстрела повреждения получили порядка 10 домов. Также под обстрел попала деревня Елизаветовка, последствия атаки уточняются.