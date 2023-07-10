10 июля, 07:49

При подтоплении в Сочи и Сириусе спасли 85 человек

Последствия сильного дождя в Сочи
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Среди них оказались 35 детей

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели продолжают эвакуационные работы в Сочи и на федеральной территории Сириус, где произошли подтопления из-за ливней, по состоянию на утро понедельника спасены 85 человек, из них 35 детей. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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"По состоянию на 09:00 мск сотрудниками ЮРПСО МЧС России проведено 29 спасательных работ, спасены 85 человек, из них 35 детей", - говорится в сообщении.

Спасательные и эвакуационные работы продолжаются, задействованы 28 человек, пять единиц техники, три плавсредства.

Ранее в крае объявили штормовое предупреждение, оно действует до 10 июля включительно. В Сочи дожди идут третий день, произошли подтопления как в самом городе, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также в Сириусе. В пунктах временного размещения находятся 240 человек - местных жителей и туристов. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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