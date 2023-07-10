В Белгородской области за сутки зафиксировали прилеты 26 снарядов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 10 июля. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 26 боеприпасов, в том числе, два сбросили с беспилотника. Пострадавших и повреждений нет, написал в понедельник губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено три минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка - один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попали села Наумовка и Щетиновка - зафиксировано девять и четыре прилетов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

По данным Гладкова, в Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник сбросил с беспилотника два осколочных боеприпаса для гранатомета, обошлось без пострадавших и разрушений. "Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье - зафиксировано пять прилетов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Позже еще два артиллерийских снаряда были выпущены между селом Репяховка и поселком Прилесье. Никто не пострадал, разрушений нет", - написал он.