Суд в Красноярске приговорил экс-главу подразделения Росимущества к 9,5 года колонии

Он получил от представителей коммерческих организаций более 4,3 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов на реализацию арестованного имущества

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Центральный суд Красноярска приговорил бывшего руководителя подразделения в территориальном Росимуществе к 9,5 года колонии строгого режима за взятку на сумму более 4,3 млн рублей. Об этом сообщила понедельник пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"В Красноярске с учетом позиции прокурора экс-руководитель подразделения в территориальном Росимуществе приговорен к 9,5 года лишения свободы за взятки в размере более 4,3 млн рублей. После вступления приговора в силу наказание подсудимый будет отбывать в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначены штраф в размере 8 млн рублей и лишение права занимать определенные должности на срок пять лет", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с 2017 по 2021 год бывший начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества получил от представителей коммерческих организаций деньги за помощь в заключении госконтрактов на реализацию арестованного имущества. "Он действовал совместно с бывшими руководителем МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва и его заместителем. Мужчина не исполнил условия заключенного с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве и утратил право на назначение более мягкого наказания. Вину он не признал, указал, что взяток не получал и его оговорили бывшие руководители", - пояснили в пресс-службе.

Бывший руководитель межрегионального территориального отделения Росимущества летом 2022 года получил семь лет колонии строгого режима. Представителя компании, давшего взятку, приговорили к штрафу в размере 900 тыс. рублей.