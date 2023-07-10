В Приволжье четыре человека пострадали от упавших из-за сильного ветра деревьев

Среди них оказались двое детей

ТАСС, 10 июля. В Приволжье четыре человека получили травмы при падении деревьев из-за ветра, сообщили в понедельник ТАСС в экстренных службах.

"В Приволжье от падения деревьев в результате сильного ветра пострадали четыре человека, включая двоих детей. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В Кировской, Нижегородской и Самарской областях из-за повреждений ЛЭП без света остались 10,5 тыс. домов с населением 33 тыс. человек. Работы по восстановлению продолжаются только в Нижегородской области.