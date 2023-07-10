В Челябинской области за оборот крупной партии наркотиков осудили четырех человек

Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от шести до девяти лет

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Красноармейский районный суд Челябинской области признал четырех человек виновными в том, что они в составе организованной группы разместили в тайниках на территории пяти регионов России более 25 кг мефедрона, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Вынесен приговор в отношении двух мужчин и двух женщин, являющихся жителями Челябинской, Свердловской, Тюменской, Иркутской областей. Суд назначил соучастникам наказание от шести до девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, участники организованной преступной группы осуществляли незаконный сбыт наркотических средств через интернет-магазин, получали на территории различных регионов России наркотические средства, которые размещали в тайниках в целях последующего сбыта. С января 2021 года по май 2022 года они разместили в тайниках на территории Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской областей и Башкортостана более 25 кг мефедрона.