В Башкирии сняли угрозу от лесного пожара населенному пункту Узян

В тушении возгорания задействовали 45 человек и 13 единиц техники, включая вертолет

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лесной пожар больше не угрожает населенному пункту Узян в Башкирии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"В Белорецком районе вблизи населенного пункта Узян продолжается тушение пожара в лесу. На текущий момент площадь пожара - более 40 га, угроза распространения огня на населенный пункт снята", - сказали в МЧС.

В тушении задействовали 45 человек и 13 единиц техники, включая вертолет, который сбросил на очаги пожара 200 тонн воды. "В целях недопущения распространения лесного пожара на населенный пункт и защиты жилых домов на месте также работает аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Башкирии в составе 33 человек и 5 единиц техники. Также в тушении участвуют волонтеры", - добавили в МЧС.

Тушение осложняет труднодоступность местности, где бушует огонь.

Ранее сообщалось, что лес загорелся на площади более 21 га в Белорецком районе Башкирии, существовала угроза перехода огня в сторону населенного пункта, расположенного в 8 км.