В Сумской и Черниговской областях из-за непогоды без света остаются 16 населенных пунктов

В Минэнерго Украины отметили, что дефицита электроэнергии в стране нет

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. 16 населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях остаются без электроэнергии из-за грозового шторма, обрушившегося на Украину в последние дни. Об этом сообщило Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что за прошедшие сутки зафиксировано повреждение линий электропередачи из-за грозового шторма, в результате чего без света оставалась часть потребителей в Сумской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. В Днепропетровской области из-за непогоды временно обесточивались 32 тыс. потребителей.

"В настоящее время остаются без света 4 населенных пункта на Черниговщине и 12 населенных пунктов на Сумщине. Продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дефицита электроэнергии на Украине нет.

8 июля Минэнерго сообщало, что из-за непогоды на Украине было обесточено более 300 населенных пунктов. По данным ведомства, наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Кировоградской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях. Кроме того, без электроснабжения оставались потребители в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинским войскам районах ДНР.