10 июля, 09:15
Военная операция на Украине

В Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ ранили подростка

Представитель оперативных служб отметил, что атаковали пустующий склад

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Военная операция на Украине. Онлайн

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) накануне нанесли ракетный удар по селу Заречному в Запорожской области. Как сообщили в оперативных службах региона, в результате атаки ранения получил 14-летний подросток.

"9 июля в 18:07 [мск] боевики террористического киевского режима нанесли ракетный удар по селу Заречному Мелитопольского района и глумливо отчитались в соцсетях, что поразили расположение российских военных. На самом деле поврежден гражданский объект - пустующий склад. Ранения получил 14-летний мальчик", - сказал представитель оперативных служб. 

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