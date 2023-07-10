В Адыгее двое детей пострадали при столкновении двух легковушек

Погиб один человек

МАЙКОП, 10 июля. /ТАСС/. После столкновения двух легковых автомобилей на 35-м км трассы А-160 Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск в Адыгее погиб один человек, троих, в том числе, двоих детей, госпитализировали с травмами, сообщила пресс-служба МВД России по Республике Адыгея.

"Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с иномаркой и от полученных травм скончался на месте. С различными травмами в больницу доставили двух несовершеннолетних пассажиров легковушки в возрасте 11 и 13 лет, а также пассажирку иномарки - 20-летнюю жительницу Майкопа", - говорится в сообщении.

В медучреждения для обследования также обратились еще четверо граждан, которые на момент ДТП находились в автомобилях. Их диагнозы устанавливаются. Следственным подразделением полиции межмуниципального отдела МВД России "Адыгейский" проводится проверка.