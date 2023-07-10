Таможенники пресекли поставку в Россию из Казахстана 16 тонн контрафактных товаров

Возбудили три дела об административных правонарушениях

АСТРАХАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Астраханские таможенники задержали 16 тонн контрафактных кондитерских изделий и батареек GP из Казахстана. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.

"Крупную партию контрафактных товаров народного потребления обнаружила мобильная группа Астраханской таможни в фуре, прибывшей из Казахстана. Вместо заявленной в декларации кухонной посуды в кузове грузовика сотрудники обнаружили 16 тонн товаров с признаками контрафактности. Изъято почти 50 тыс. контрафактных шоколадных яиц с сюрпризом "Маша и медведь", 280 тыс. жевательных конфет Love is и 460 тыс. батареек GP без необходимых документов. Правообладатели товарных знаков подтвердили, что продукция не является оригинальной", - говорится в сообщении.

Грузовик следовал в Ростов-на-Дону, его остановили таможенники в Волгоградской области. Возбудили три дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". Отправителю грозит уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ "Незаконное использование чужого товарного знака".