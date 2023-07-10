СМИ: при обрушении аттракциона в центре Ирана пострадали девять подростков

Из строя вышла цепочная карусель

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять подростков пострадали в результате обрушения аттракциона в парке развлечений в иранской провинции Исфахан, расположенной в центральной части исламской республики. Об этом сообщило в понедельник агентство ISNA.

По его данным, инцидент произошел в воскресенье вечером. В ходе эксплуатации цепочная карусель вышла из строя, и все находившиеся на ней упали на землю с высоты. Возраст пострадавших варьируется в диапазоне от 13 до 15 лет, среди них шестеро девочек и трое мальчиков. Все они госпитализированы с травмами спины, их состояние врачи оценивают как стабильное.

Причины произошедшего выясняются. В настоящее время парк аттракционов приостановил свою работу.