Суд Нигерии обязал власти отчитаться о похищенных диктатором Абачей госсредствах

Правительству действующего президента Бола Тинубу предписали в течение семи дней предоставить полную информацию о точной сумме финансового ущерба

ПРЕТОРИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Нигерии обязал администрации бывших президентов Олусегуна Обасанджо, Умару Яр'Адуа, Гудлака Джонатана и Мухаммаду Бухари отчитаться об использовании $5 млрд, похищенных из казны экс-диктатором Сани Абачей (1993-1998) и впоследствии возвращенных Нигерии. Об этом в понедельник сообщила газета Vanguard.

"Правительству действующего президента Бола Тинубу предписывается в течение семи дней предоставить полную информацию о точной сумме финансового ущерба, нанесенного Нигерии бывшим главой государства, покойным генералом Сани Абачей, о сумме возвращенных средств и ее расходовании членами правительств бывших президентов Нигерии", - цитирует газета судью Джеймса Омотошо. Среди ответчиков по делу значатся также министр финансов, генеральный прокурор и министр юстиции.

"Значительная часть из примерно $5 млрд похищенных Абачей средств, возвращенных в страну с 1999 года, была неэффективно использована, перераспределена или повторно украдена, и в любом случае продолжает оставаться пропавшей", - приводит газета данные иска по делу, поданного Проектом социально-экономических прав и подотчетности (SERAP).

Сани Абача захватил власть в Нигерии осенью 1993 года в результате военного переворота и правил страной до своей смерти летом 1998 года. Правительство Нигерии считает, что он и его семья незаконно вывели за рубеж средства на общую сумму в $6 млрд.

Процесс возврата Нигерии похищенного при Абаче идет в рамках начатого в США в 2014 году судебного процесса. Суд столичного округа Колумбия своим решением конфисковал деньги и другое имущество семьи Абачи на том основании, что эти активы связаны с отмыванием средств, полученных в результате коррупции в Нигерии в период с 1993 по 1998 годы. В 2018 году Швейцария вернула Нигерии $322 млн, которые также принадлежали Абаче.