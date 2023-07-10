Экс-судья Кондрат не признала в суде вину во взяточничестве

Ей грозит до 12 лет лишения свободы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский городской суд приступил в понедельник к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшей судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой во взяточничестве. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, подсудимая отвергла свою вину в инкриминируемом преступлении.

"Нет, не признаю. В отношении меня и моей семьи незаконно возбуждены уголовные дела, а доказательства по этим делам сфальсифицированы. В момент оперативно-разыскных мероприятий меня должны были изобличить, но не изобличили. Прошу проявить объективность и беспристрастность при рассмотрении моего уголовного дела", - сказала Кондрат после оглашения обвинительного заключения.

Защита экс-судьи назвала уголовное дело Кондрат незаконным, а обвинение - надуманным и необоснованным. Сторону гособвинения в суде представляют три сотрудника надзорного ведомства.

Ранее материалы дела Кондрат были направлены Никулинским судом Москвы председателю Мосгорсуда Михаилу Птицыну. Он направил ходатайство во Второй кассационный суд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности дела. Однако кассационная инстанция отклонила ходатайство Птицына и постановила, что дело должно быть рассмотрено в Мосгорсуде.

Уголовное дело против судьи Кондрат, которая добровольно ушла в отставку перед арестом, было возбуждено председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным после получения согласия квалификационной коллегии судей. По данным следствия, Кондрат в силу занимаемой должности знала, что ее коллега рассматривает арбитражное дело. В сентябре 2020 года в одном из московских ресторанов она рассказала коллеге о том, что к ней обратились люди, готовые передать $50 тыс. в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности некоторых физических и юридических лиц, проходящих по этому делу. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала коллегу принять нужное решение за денежное вознаграждение, а сама выступила посредником при передаче денег. Но ее коллега обратилась в правоохранительные органы, в связи с чем сделка прошла под контролем оперативных служб.

Кондрат предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ей грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе расследования дела Кондрат уклонялась от проведения следственных действий, не являлась к следователю, а позже покинула Москву и была объявлена в федеральный розыск. Ее местонахождение установили на территории другого региона. Ее задержали, после чего избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.