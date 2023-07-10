В Приморье возбудили уголовные дела из-за нарушений при строительстве школы по нацпроекту

По данным прокуратуры региона, готовность объекта составила 34,9%, сроки реализации проекта затянулись, а стоимость контракта увеличилась более чем на 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Уголовные дела по статьям о халатности и злоупотреблении полномочиями возбудили в Приморском крае по факту нарушений при строительстве школы по нацпроекту "Образование", сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона. Нарушения привели к тому, что работы неоправданно затянулись, а стоимость контракта на работы выросла более чем на 1 млрд рублей.

"Органы прокуратуры Приморского края провели проверку исполнения требований законодательства при реализации национального проекта "Образование". Заместитель прокурора Приморского края направил материалы проверки в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", ход и результаты расследования которых находятся на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ноябре 2020 года между дирекцией по строительству объектов Владивостокского городского округа и подрядчиком был заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, инженерно-изыскательских работ и строительству школы на 1 275 мест в жилом районе "Патрокл" во Владивостоке со сроком завершения работ в декабре 2022 года. В феврале 2021 года организация-подрядчик заключила договор субподряда на выполнение всего комплекса работ, по завершении которых генеральный подрядчик получал вознаграждение в размере 9,75% стоимости работ. Муниципальный контракт предусматривает возможность авансирования работ исключительно для приобретения материалов и оборудования для строительства.

"Вместе с тем дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа выдала генеральному подрядчику разрешение на утверждение сведений об операциях с целевыми средствами, в результате чего из 940 млн рублей авансового платежа свыше 76 млн рублей были израсходованы генеральным подрядчиком на собственные нужды: выплату заработной платы и уплату соответствующих страховых взносов, в том числе работникам, ни прямо, ни косвенно не задействованным в строительстве объекта", - говорится в сообщении.

Нецелевое расходование бюджетных средств привело к тому, что между заказчиком и подрядчиком неоднократно заключались дополнительные соглашения, в результате которых срок сдачи объекта перенесен на декабрь 2023 года, сумма контракта увеличена с 1,8 до 2,9 млрд рублей, срок реализации мероприятий национального проекта, как следствие, неоправданно затянут. Готовность объекта составляет 34,9%.