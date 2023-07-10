В Нижнем Новгороде за сутки выпало более месячной нормы осадков

По словам главы города Юрия Шалабаева, 9 июля с улиц откачали почти 15 тыс. куб. м воды

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Более месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за воскресенье, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

"Ливень побил очередные погодные рекорды. Традиционная месячная норма по верхней части города - 74,4 мм, накануне выпало 78 мм. В нижней части города норма - 75,9 мм, а выпало уже 113 мм. Это серьезный объем воды. Синоптики говорят, что последний раз такой уровень осадков фиксировали в 1929 году", - написал Шалабаев.

Он отметил, что все службы и техника максимально привлечены к устранению последствий непогоды. За сутки с улиц города откачали почти 15 тыс. куб. м воды.

В Нижнем Новгороде второй день идет дождь. Из-за плохой погоды в городе, в том числе, корректируется движение трамваев и троллейбусов.

Ситуация в больницах и городах

Как сообщил в Telegram-канале замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов, есть незначительные подтопления в пяти городских больницах Нижнего Новгорода и в районах - Бор, Кстово, Павлово, Вознесенское, Ковернино и Богородск. Медицинскую помощь организовали в штатном режиме.

При этом в ГКБ №35 приостановили госпитализацию в хирургическое отделение. В Арзамасской ЦГБ дерево упало на проводку кислорода, последствия оперативно устранили. Подача кислорода не прекращалась.

"Также зафиксированы протечки кровли в 11 образовательных организациях области. Незамедлительно начались работы по устранено проблем. Непогода еще сутки будет испытывать нас на прочность", - написал Мелик-Гусейнов.

Как отметил в своем Telegram-канале глава города Арзамаса Александр Щелоков, за два дня в городе выпало почти 2,5 нормы осадков от первой декады июля. "В нескольких школах отсутствует телефонная связь и интернет в связи с нарушениями линий. Стоящие на ремонте 16-я школа и 18-й детский сад также пострадали. В школе №6 упавшее дерево повредило забор и козырек", - написал он.

По его словам, выведены из строя очистные сооружения в Шатовке. "Бал медалистов с завтрашнего дня однозначно переносим на другую дату. Департамент образования решит отдельно", - написал Щелоков.

Глава Дзержинска Иван Носков сообщил, что за сутки в городе также выпало больше месячной нормы осадков. Все спецслужбы перевели на работу в режиме повышенной готовности. "Транспорт не остановлен, все инженерные сети в порядке, коллапса нет", - добавил Носков.