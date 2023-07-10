В Испании в ходе забега с быками на фестивале Сан-Фермин пострадали девять человек

Во время забегов сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек пострадали в понедельник во время участия в забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра). Об этом сообщило в Twitter региональное отделение Красного креста.

Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и длился около трех минут.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался в Памплоне 6 июля и продлится неделю. В рамках фестиваля проходят ежедневные забеги с быками (энсьерро), в ходе которых сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут.

Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места. Ежегодно в ходе фестиваля происходят случаи ранений участников забегов.