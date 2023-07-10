Режим ЧС межрегионального характера в лесах ввели в Якутии и Хабаровском крае

По данным МЧС, это повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия ввела режим чрезвычайной ситуации в лесах Якутии и Хабаровского края в связи с природными пожарами. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Режим ЧС межрегионального характера в лесах введен в Якутии и Хабаровском крае. Введение режима повысит оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств", - сказали в МЧС.

По данным ведомства, в Якутии действуют 165 лесных пожаров, за предыдущие сутки ликвидировали 23 пожара. Их число стало расти после прохождения грозового фронта 27 июня. Огонь тушат более 1 тыс. человек.

В Хабаровском крае действуют 43 лесных пожара, за сутки возникло два новых на площади 20,5 га. Тушение на севере региона осложнено отсутствием осадков. В тушении принимают участие 219 человек, а также три воздушных судна. "В Хабаровском крае в текущем году зона контроля лесных пожаров сокращена на четверть, или на 11,6 млн гектара", - добавили в МЧС.

Еще одним проблемным регионом является Магаданская область. Там действуют 58 лесных пожаров на площади 108,9 тыс. га, включая территорию государственного природного заповедника "Магаданский". С огнем борются 567 человек и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось, что по итогам рабочей поездки главы МЧС России Александра Куренкова на Дальний Восток, главы вышеуказанных регионов попросили ввести межрегиональный режим ЧС в связи с пожарами.

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