Reuters: актриса в США подала в суд на Meta и OpenAI из-за нарушения авторских прав

По данным агентства, компании использовали материалы Сары Сильверман для обучения чат-ботов

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Актриса Сара Сильверман подала иск против корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и компании OpenAI за неправомерное использование ее материалов в целях обучения языковых моделей искусственного интеллекта. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшие в его распоряжение судебные материалы.

По его информации, артистка жанра стенд-ап подала совместный иск с писателями Ричардом Кадри и Кристофером Голденом в федеральный суд Сан-Франциско. Утверждается, что Meta и OpenAI "использовали защищенные авторскими правами материалы [истцов] для обучения чат-ботов". Речь идет об автобиографии Сильверман "Недержание" (Bedwetter, 2010), романе "Арарат" (Ararat, 2017) Голдена и серии популярных книг в жанре "городская фантастика" "Сэндмен слим" (Sandman Slim, 2009-2021) Кадри. Ответчики проигнорировали просьбу агентства о комментарии. Reuters отмечает, что этот иск стал примером юридических рисков, с которыми сталкиваются разработчики приложений при использовании оригинальных материалов для создания и совершенствования чат-ботов, генерирующих реалистичные ответы на запросы пользователей.

Компания OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе и в России. 14 марта 2023 года компания представила новое поколение алгоритма по обработке естественного языка - модель GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer 4).

Сара Сильверман - актриса, сценарист и писатель, работающая преимущественно в комедийном жанре. Получила известность в 1990-е годы как сценарист и участник развлекательного телешоу SNL (Saturday Night Live, "Субботним вечером в прямом эфире") . С 2007 по 2010 год на ТВ выходила ее авторская программа The Sarah Silverman Program ("Программа Сары Сильверман"), за которую ее номинировали на престижную телевизионную премию "Эмми". Российскому зрителю актриса известна по своим ролям в фильме Джека Блэка "Школа рока" (School of Rock, 2003), а также инди-драме "Я улыбаюсь в ответ" (I smile back, 2015), премьера которого прошла на кинофестивале "Сандэнс". За эту работу ее номинировали на премию Гильдии киноактеров США в категории "Лучшая женская роль".