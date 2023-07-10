СМИ: полиция Вены расследует случаи нанесения буквы Z на машины с украинскими номерами

По данным портала ORF, известно о шести подобных инцидентах

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. Полиция Вены начала расследование после того, как на прошедших выходных неизвестные нарисовали букву Z на нескольких автомобилях с украинскими номерами. Об этом сообщает в понедельник портал ORF со ссылкой на полицию австрийской столицы.

"На сегодняшний день ведется расследование шести случаев по подозрению в порче имущества", - сообщили правоохранители.

Фотографии автомобилей распространились в соцсетях, на машинах красной краской нарисованы крупные литеры Z. По данным портала, земельное ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом также уведомили об этих случаях.

В начале 2023 года прокуратура Австрии вела расследование по подозрению в "разжигании ненависти" в отношении неназванного гражданина страны, который осенью 2022 года нанес латинскую букву Z на несколько информационных щитов в центре Вены и здание посольства ФРГ в республике. Расследование прекратили, так как литера Z не входит в австрийский реестр запрещенной символики.