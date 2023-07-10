СК просит суд арестовать за нападение на адвоката Пономареву в Москве

Мотивом совершенного преступления назвали профессиональную деятельность потерпевшей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следствие просит суд об аресте обвиняемых, которые напали в Москве на адвоката Елену Пономареву и облили ее зеленкой. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"В рамках расследования уголовного дела следствие ходатайствует перед Кунцевским районным судом об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы. Мотивом совершенного преступления явилась профессиональная деятельность потерпевшей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в минувший четверг на автобусной остановке на Рублевском шоссе. Неизвестный мужчина облил зеленкой 46-летнюю женщину и ее знакомую, которая находилась рядом, а потом скрылся с другим неизвестным, ожидавшим его неподалеку. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, причастных к нападению.