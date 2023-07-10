Суд на три месяца продлил домашний арест депутату Госсовета Удмуртии Мусинову

Его обвиняют в мошенничестве

ТАСС, 10 июля. Индустриальный районный суд Ижевска продлил домашний арест депутату Госсовета Удмуртии, советнику гендиректора Сарапульского электрогенераторного завода Сергею Мусинову на три месяца - до 11 октября. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

"Продлить срок домашнего ареста до 11 октября 2023 года", - отметил он.

Мусинова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере".

Под домашний арест его поместили в конце апреля, на заводе ситуацию назвали "очередным этапом активного силового давления" на предприятие. Мусинов был гендиректором завода до 2019 года.