В Германии задержали гражданку Украины по подозрению в участии в ИГ

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Гражданка Украины задержана в Германии по подозрению в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщила в понедельник Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ.

"Она обвиняется в членстве в террористической организации за рубежом, а также нарушении обязанности воспитывать детей", - говорится в сообщении для прессы. Как отмечается, сотрудники ведомства по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия задержали женщину 6 июля в городе Билефельд. 7 июля судья Верховного федерального суда выдал ордер на ее арест и постановил поместить в следственный изолятор.

По данным следствия, женщина в 2014 году выехала со своим бывшим супругом и четырьмя несовершеннолетними детьми в Сирию и примкнула к ИГ. После его гибели она вышла замуж "по исламскому обряду" еще за двух членов ИГ и воспитывала детей в соответствии с идеологией "Исламского государства". В 2019 году женщина попала в плен к курдам.