Суд в Прикамье арестовал подростка, пытавшегося убить 15-летнюю знакомую

По версии следствия, он облил девушку горючей жидкостью и поджег, медики оценивают ее состояние как тяжелое

ПЕРМЬ, 10 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Пермского края арестовал на два месяца подростка, пытавшегося убить 15-летнюю знакомую. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Избрана мера пресечения - арест сроком на два месяца", - сообщил судья Эдуард Таипов.

9 июля следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство 15-летней девушки в Пермском крае и задержали подозреваемого. По данным следственного управления СК России по Пермскому краю, он облил девушку горючей жидкостью и поджег. Его задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Девушку с обширными ожогами госпитализировали. Как пояснили ТАСС в Минздраве региона, сейчас она находится в тяжелом состоянии.