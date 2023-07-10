Более 1 000 домов пострадали из-за ливней в Гагрском районе Абхазии

В ликвидации последствий стихии задействованы 22 единицы специализированной техники и более 200 человек

СУХУМ, 10 июля. /ТАСС/. Более 1 000 домов подтоплено в Гагрском районе, пострадали около 250 автомобилей, здания поселковой милиции, дома культуры и детского сада. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании .

"В связи с проливными дождями <...> затоплено 1 100 домов, в настоящее время они проверяются, пока оценить ущерб, нанесенный людям, невозможно. Также разбиты дороги в селах, повреждены здание Бзыбской милиции, дом культуры Пицунды, первый этаж детского сада "Мрамза" затоплен, около 250 автомобилей пострадали", - цитирует пресс-служба главу Гагрского района Юрия Хагуша.

По информации Хагуша, в результате ливней в Гагрском районе пострадали три села - Псахара, Лдзаа и Алахадзы, поселок Бзыпта и частично город Гагра. В ликвидации последствий стихии задействованы 22 единицы специализированной техники и более 200 человек.

"Движение по республиканской трассе восстановлено, идет расчистка дорог в городе Гагра. В селах Лдзаа, Алахадзы и поселке Бзыпта, помимо расчистки дорог, откачивают воду в частных домовладениях. В первую очередь, стоит задача расчистить дороги, затем дома и оценить ущерб, нанесенный стихией", - приводятся в тексте слова Хагуша.