В Израиле сообщили о нападении палестинца на военных

Его нейтрализовали недалеко от еврейского поселения Халамиш

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Гражданин Палестины совершил вооруженное нападение на военнослужащих Армии обороны Израиля и был нейтрализован недалеко от еврейского поселения Халамиш, расположенного к северо-западу от Рамаллы, на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении военных.

"Некоторое время назад подозреваемый подъехал на автомобиле к блокпосту рядом с населенным пунктом Дейр-Низам (расположен около Халамиша - прим. ТАСС). Солдаты Армии обороны Израиля остановили его для проверки, поскольку он вызвал у них подозрения. После этого нападавший вышел из машины, бросил взрывное устройство и начал стрелять в военнослужащих. Те открыли ответный огонь и нейтрализовали нападавшего", - говорится в сообщении.

В армейской пресс-службе также указали, что у нападавшего был изъят самодельный пистолет-пулемет "Карло". Среди израильских военных потерь нет.

Газета The Jerusalem Post утверждает, что палестинец умер на месте. Эту информацию подтвердил и Минздрав Палестины в своем Telegram-канале. "Министерство здравоохранения получило информацию о смерти 33-летнего гражданина Палестины <...> недалеко от населенного пункта Дейр-Низам к западу от Рамаллы", - говорится в заявлении ведомства.