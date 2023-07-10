В Забайкалье число заболевших трихинеллезом выросло до 23

По данным краевого правительства, один пациент находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 10 июля. Число заболевших трихинеллезом в селе Куанда в Забайкальском крае, которые отравились 3 июня мясом медведя, выросло до 23, сообщается в понедельник в Telegram-канале краевого правительства.

"Всего, по данным Роспотребнадзора края, зарегистрировано 23 случая заболевания трихинеллезом, лабораторно диагноз подтвержден у 16 человек", - говорится в сообщении. Из них троих пациентов доставили в краевую инфекционную больницу сегодня. Состояние двоих - средней степени тяжести, один - в тяжелом.

Состояние первых 11 пациентов, которых доставили в медучреждение 7 июля, стабильное, пятерых - средней степени тяжести. Здоровье остальных шестерых оценивается как удовлетворительное.

3 июля девять человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью после употребления в пищу медвежьего мяса в селе Куанда в Забайкальском крае. Причиной заболевания стало употребление мяса медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и термическую обработку. В тот же день дикое мясо обнаружили и изъяли у одного из заболевших.

Трихинеллез - тяжелое паразитарное заболевание, которое может протекать как в легких формах, так и в очень тяжелых, заканчивающихся, если это заболевание своевременно не диагностировать и не пролечить, смертельным исходом от миокардита или поражения легких. Восприимчивость людей к трихинеллезу высокая. Чтобы получить тяжелое заболевание, достаточно съесть 10-15 г зараженного мяса.