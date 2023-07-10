В Сочи при подтоплениях пропал мужчина

Еще одного мужчину, переходившего реку в городе по мосту, смыло потоком воды, он зацепился за дерево, и его спасли

СОЧИ, 10 июля. /ТАСС/. Мужчина пропал в Адлерском районе Сочи во время подтоплений, вызванных ливнями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в понедельник.

"По предварительным данным, в Адлерском районе Сочи пропал мужчина, ведутся работы по его поискам, прокуратура Адлерского района Сочи поставила на контроль сложившуюся ситуацию и ход проведения поисков", - сообщили в надзорном ведомстве.

В Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили, что другого мужчину, переходившего реку в Сочи по мосту, смыло потоком воды, он зацепился за дерево, а потом был спасен.

"Поступила информация, что человек, переходя реку, оказался в такой ситуации, что потоком воды его смыло с моста. Он инстинктивно зацепился за дерево. Были очевидцы, которые его видели, они вызвали спасателей", - сообщил спасатель 1-го класса ЮРПСО МЧС России Виктор Лопаткин, комментарий которого приводится в Telegram-канале. Он добавил, что мужчину спасли, оборудовав навесную переправу.

В Сочи дожди идут уже три дня. В ночь на 9 июля в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на 10 июля в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. Из поселка Мирный на федеральной территории эвакуировали около 420 человек, в пунктах временно размещения в Сочи находится 240 человек, среди них как местные жители, так и туристы.