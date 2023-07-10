В Сириусе эвакуировали более 420 человек из-за подтоплений

По данным начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрия Зенцова, с подтопленных придомовых территорий продолжают откачивать воду

СИРИУС /Федеральная территория/ 10 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали из поселка Мирный на федеральной территории Сириус более 420 человек при подтоплениях из-за дождей. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Дмитрий Зенцов.

"На сегодняшний день проводится эвакуация населения, эвакуированы уже более 420 человек", - сообщил Зенцов.

Он добавил, что с подтопленных придомовых территорий продолжают откачивать воду.

В Сочи дожди идут уже три дня. В ночь на 9 июля в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, в ночь на 10 июля в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Произошли подтопления как в самом городе-курорте, так и на федеральной территории Сириус. Режим ЧС муниципального характера вводится на территории Хостинского, Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории Сириус. В пунктах временно размещения находится 240 человек, среди них как местные жители, так и туристы.