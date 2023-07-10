10 июля, 12:06
Стрельба в аэропорту Кишинева

Мужчина, застреливший в аэропорту Кишинева офицеров, звонил после этого матери

Видеозапись с разговором изъяли и приобщили в качестве доказательства к уголовному делу

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Рустам Ашуров, который застрелил в аэропорту Кишинева двух офицеров, позвонил после этого матери в Таджикистан. Подлинность видеозаписи их телефонного разговора, которую опубликовали молдавские СМИ, подтвердила в понедельник ведущая расследование Генеральная прокуратура Молдавии.

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"Видеозапись была изъята и приобщена в качестве доказательства к уголовному делу еще до того, как она появилась в СМИ. Она будет рассмотрена вместе с другими доказательствами, собранными по делу", - заявила на брифинге пресс-секретарь прокуратуры Виолина Морару.

На записи Ашуров рассказал матери, что убил двух человек в кишиневском аэропорту, а также участвовал в похищении и убийстве бизнесмена в Таджикистане, у которого вместе с другими подельниками вымогал $200 млн в биткойнах. Он показал ей тела убитых офицеров, попрощался и попросил позаботиться о его детях. 

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МолдавияСтрельба в аэропорту Кишинева
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