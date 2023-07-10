Суд в Грузии приговорил к тюрьме фигурантов дела о гибели девочки в фонтане

Среди девяти человек, которые были задержаны по этому делу, суд оправдал лишь одного - электросварщика Валерия Гобеджишвили

ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. Тбилисский городской суд приговорил к тюремному заключению сроком от трех до шести лет восьмерых фигурантов дела о гибели 13-летней Мариты Мепаришвили, которую ударило током в фонтане тбилисского парка Ваке. Об этом сообщило агентство "Интерпрессньюс".

Как сообщается, к шести годам заключения приговорен директор фирмы "Гринсервис плюс" Лаша Пурцванидзе. Его компания по заказу столичной мэрии занималась ремонтом в парке. Бывший замглавы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили осужден на 3,5 года. Среди осужденных также директор фирмы "Мшен-эксперти" ("Строй-эксперт"), подготовившей экспертизу о сдаче фонтана в эксплуатацию, Нугзар Квитиашвили. Он получил также 3,5 года заключения.

Среди девяти человек, которые были задержаны по этому делу, суд оправдал лишь одного - электросварщика Валерия Гобеджишвили.

Трагический случай произошел 13 октября 2022 года. Двое детей прыгнули в фонтан в парке Ваке, куда упал мяч, там их ударило током. Как сообщили очевидцы, Мепаришвили бросилась в фонтан после того, как один из мальчиков потерял сознание. Пострадавших доставили в больницу, однако Мепаришвили спасти не удалось. Фонтан в парке Ваке после длительного ремонта накануне трагедии открыл мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Тбилисский городской суд 21 октября арестовал девять человек по этому делу. По данным следствия, в ходе установки нержавеющих труб в фонтане сварщики повредили кабель, идущий от электродвигателя. Этот факт никто не заметил, а экспертиза работ была проведена так, что состояние кабелей не проверили.

В декабре 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила медалью за "Гражданскую самоотверженность" Мепаришвили, которая погибла, пытаясь помочь друзьям. Также за проявленную самоотверженность был награжден Дэви Мезурнишвили, который оказался на месте трагедии и, рискуя жизнью, достал троих детей из фонтана, где произошло замыкание.