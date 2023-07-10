В горах Южного Прибайкалья с начала июля выпали почти две месячные нормы осадков

Интенсивные осадки вызвали дождевой паводок

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Почти две месячные нормы осадков выпали в горах Южного Прибайкалья за первую декаду июля. Об этом в понедельник сообщила ТАСС начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

"В первой декаде июля в южных и западных районах [Иркутской области] в большинстве дней шли осадки. Наиболее интенсивные осадки шли в Слюдянском районе. Особенно сильные дожди прошли с циклоном в период с 4 по 6 июля. В Хамар-Дабане [горный хребет] выпало 455 мм осадков при месячной норме 254 мм, то есть 180% от месячной нормы", - сказала собеседница агентства.

Интенсивные осадки вызвали дождевой паводок. В Иркутской области наиболее сложная ситуация сложилась в Слюдянском районе.

В Иркутске в первой декаде июля был только один день без дождей - 8 июля. В городе с начала месяца выпало почти 70% месячной нормы осадков. В Тулуне дожди шли реже - 4 дня из 10, при этом осадков выпало 87% от месячной нормы.

В Иркутской области на прошлой неделе прошли дождевые паводки, из-за ливней поднялись уровни воды в реках. Всего подтопило более 600 участков в разных районах области. В Ангарском городском округе и городе Байкальске с 6 июля действует режим ЧС. Из-за повышения уровня воды в реке Ия выше критической 8 июля вводился режим ЧС в городе Тулуне, который в 2019 году пострадал от разрушительного наводнения, накануне режим снят. На ближайшие дни синоптики прогнозируют кратковременные ливни, затяжных дождей, по их данным, не будет.