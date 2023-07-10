ВСУ предприняли две безуспешные попытки прорыва у села Каменского на Запорожье

По словам командира батальона "Шторм Z", украинские командиры давно поняли, что контрнаступление на запорожском направлении не увенчается успехом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украинские диверсионно-разведывательные группы в понедельник предприняли две безуспешные попытки прорыва в районе села Каменского в Запорожской области и с потерями отступили. Об этом ТАСС сообщил командир батальона "Шторм Z" с позывным Али.

"В районе села Каменского Васильевского района ДРГ противника организовали две безуспешные попытки прорыва. Конечно, у них ничего не получилось, с потерями вынуждены были отступить", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, украинские командиры давно поняли, что никакое контрнаступление на запорожском направлении не увенчается успехом. "Но продолжают отправлять своих же бойцов на смерть", - добавил командир.

В июне украинские войска уже предпринимали несколько безуспешных попыток прорыва под Каменским.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Вооруженные силы Украины не имеют успеха ни на одном направлении.