СБУ предъявила обвинение экс-депутату от Коммунистической партии Украины

Ему грозит тюремное заключение с конфискацией имущества

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение "в посягательстве на территориальную целостность" экс-депутату от Коммунистической партии Украины. По версии следствия, он поддерживал присоединение ДНР и ЛНР к территории РФ, сообщили в Telegram-канале СБУ.

Имени депутата ведомство не называет, но СМИ сообщают, что речь идет о Георгии Буйко.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего народного депутата от запрещенной "Коммунистической партии Украины". <...> В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса страны (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении. Там добавили, что на данный момент решается вопрос об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

В СБУ добавили, что по месту жительства экс-депутата были проведены обыски, во время которых была "обнаружена запрещенная коммунистическая литература".

По версии ведомства, депутат признавал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а также выступал за присоединение территорий к России.